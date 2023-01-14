شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره برايتون، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد بعد قليل، ليفربول لمواجهة نظيره برايتون، ضمن مواجهات الجولة العشرين، من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الثامن، برصيد 27 نقطة.

ويغيب عن صفوف ليفربول العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، وهم فيرجيل فان دايك، داروين نونيز، روبرتو فيرمينو، دييجو جوتا ولويسدياز.

تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة نظيره برايتون، كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، جويل ماتيب، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، تشامبرلين.