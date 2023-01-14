انت الان تتابع خبر عقب اعدام "أكبري".. بريطانيا تفرض عقوبات على مدعي ايراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن "بلاده فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري عقب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، الذي شغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني".وأضاف أن "العقوبات على المدعي العام الإيراني اليوم تعكس اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري".

واعتبر أن "المدعي العام هو أهم محرك في استخدام إيران لعقوبة الإعدام، وقال "نحمل النظام المسؤولية عن انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان".

وأعلنت إيران اليوم إعدام أكبري "بعد إدانته بالفساد في الأرض والعمل المكثف ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح الاستخبارات البريطانية، مقابل راتب مليون و805 آلاف يورو".



وكان كليفرلي قد غرد على "تويتر" قائلا إن "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، ولن يمر دون رد".

من جانبها، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائم بالأعمال الإيراني في باريس اليوم السبت، للاحتجج على إعدام أكبري.

