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ديربي مانشستر يبتسم للشياطين الحمر

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444341-638093034406601147.jpg

2023-01-14 | 15:29

ديربي مانشستر يبتسم للشياطين الحمر

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تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه مانشستر سيتي، بهدفين لواحد في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد، اليوم السبت، في قمة لقاءات الجولة 20 من الممتاز.
وسجل ثنائية اليونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة (79) وماركوس راشفورد في الدقيقة (82)، بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد جاك جريليش في الدقيقة (60).

ورفع يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد السيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.

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MO Nasa

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