انت الان تتابع خبر ديربي مانشستر يبتسم للشياطين الحمر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444341-638093034406601147.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-14 | 15:29
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تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه مانشستر سيتي، بهدفين لواحد في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد، اليوم السبت، في قمة لقاءات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثنائية اليونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة (79) وماركوس راشفورد في الدقيقة (82)، بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد جاك جريليش في الدقيقة (60).
ورفع يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد السيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.
ورفع يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد السيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.
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