انت الان تتابع خبر البرلمان ينهي مناقشة تعديل قانون الاستثمار ويرجئ تقريراً حول "السماد المسرطن" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (۲۰) لسنة ۱۹۹۸".

وأضاف البيان، أن "البرلمان قرر تأجيل تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المعلومات الواردة في كتاب وزارة البيئة مركز الوقاية من الاشعاع بوجود اشعاع كيميائي (مسرطن) في سماد الداب الذي تنتجه شركة الاسمدة الجنوبية)".



وفي وقت سابق من اليوم، أنهى البرلمان القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

وعقد مجلس النواب، اليوم، جلسته الأولى في الفصل التشريعي الجديد.

