أنقرة: تنديد السويد بحادثة تعليق دمية لأردوغان ليس كافياً

تعليق دمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ستوكهولم (أ ف ب).

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، اليوم الجمعة إن تنديد السويد بحادث تعليق دمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ستوكهولم ليس كافياً وإن على السويد الوفاء بوعودها بموجب اتفاق ضمن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي إن أنقرة تلاحظ تصميم ستوكهولم على محاربة الإرهاب، لكن الجماعات التي تعتبرها إرهابية ما زالت تواصل أنشطتها في السويد.