 إدارة بايدن تخطر الكونغرس بصفقة طائرات إف-16 لتركيا

واشنطن: قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطرت الكونغرس بشأن صفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لتركيا.

وقالت ثلاثة مصادر المصادر إن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت الإخطار غير الرسمي إلى الكونغرس يوم الخميس، لتبدأ عملية تسمى “المراجعة المتدرجة” المتمثلة في إبلاغ اللجان العليا التي تشرف على مبيعات الأسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب بنيتها المضي قدما في الصفقة المقترحة.

وطلبت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي في أكتوبر تشرين الأول 2021 شراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 من شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية. واختتمت المحادثات الفنية بين الجانبين في الآونة الأخيرة.

ويأتي الإخطار في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لزيارة واشنطن في 18 يناير كانون الثاني لإجراء محادثات ثنائية وسط مجموعة من المشكلات بين العضوين في حلف شمال الأطلسي تمتد من الخلاف السياسي تجاه الأزمة في سوريا إلى شراء أنقرة أسلحة روسية.

وقالت إدارة بايدن إنها تدعم الصفقة وإنها على اتصال منذ أشهر بالكونغرس بشكل غير رسمي لنيل موافقة المشرعين، لكنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الضوء الأخضر.

وقال محللون إن الكونغرس الأمريكي لن يوافق على الأرجح على البيع ما لم تصادق أنقرة على ضم السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وتقدم البلدان في مايو أيار للانضمام إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن تركيا اعترضت واتهمت الدولتين بإيواء متشددين من بينهم أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور.