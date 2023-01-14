انت الان تتابع خبر قبيل الكلاسكو الاسباني.. انشيلوتي: جائعون لتحقيق البطولات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستعد ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة ، مساء يوم الأحد، على استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية ، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نرغب في مواصلة تحقيق الألقاب، لأننا جائعون".



وأكمل: "أمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، يريدون أن يملأوا بطونهم بتحقيق البطولات ومواصلة الإنجازات".

وأضاف: "نريد القتال على جميع المسابقات وجميع المباريات، الآن تفكيرنا بلقب السوبر وهذا ما يتعين علينا القيام به".

واستطرد: "لا يمكننا التفكير في شيء معقد وصعب للغاية، وعلينا أن نمضي خطوة بخطوة".

وأعرب المدرب الإيطالي عن إعجابه الشديد بحالة العشب، قائلا: "تعجبني حالة ملعب الملك فهد الدولي، وهذا ما يتيح لنا فرصة تقديم كرة قدم جيدة".



وتابع: "لدينا لاعبون اعتادوا على هذا النوع من الضغط ولهذا السبب لدينا ثقة كبيرة، فريال مدريد يمتلك العديد من النجوم الذين يحققون الألقاب منذ 2013، ويريدون الاستمرار على نفس المنوال".

وأكد المدرب الإيطالي المخضرم أن الضغط ليس أفضل طريقة للتغلب على برشلونة، حيث قال: "عليك أن تلعب مباراة هجومية ودفاعية بشكل كامل.. سنحاول أن نلعب مباراة كاملة من جميع الجوانب".

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وأردف: "لا أعلم ما هي الطريقة المثلى للتغلب على برشلونة، لكن لا يسعنا خوض مباراة شديدة التنافسية أمامهم".

وأكمل: "ما يقلقنا أكثر هو الشق الدفاعي الذي يجب أن نظهر فيه بشكل أفضل مما حدث أمام فالنسيا في نصف النهائي".

واختتم بالحديث عن الإصابات بقوله: "نحن قلقون بشأن الإصابات، لكن بغض النظر عن فاسكيز، فالجميع بخير بخلاف أولئك الذين بقوا في مدريد، حيث تعافى كامافينجا بشكل جيد، وتدرب ميليتاو دون مشاكل".

جدير بالذكر أن ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية بالفوز على برشلونة في نصف النهائي 3-2 ثم أتلتيك بلباو 2-0.

