انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب النواب عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي".

وتضمن جدول الأعمال الذي نشرته الدائرة الاعلامية للمجلس: "تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، فضلا عن التصويت على النواب الجدد في اللجان النيابية الدائمة، بالاضافة الى قراءة اولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطعين الخاص والمختلط".



كما تضمن الجدول، "تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المعلومات الواردة في كتاب وزارة البيئة بوجود اشعاع كيميائي مسرطن في سماد الداب الذي تنتجه شركة الاسمدة الجنوبية، بالاضافة الى تقرير لجنة الصحة والبيئة المشاركة في مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغيير المناخي cop27 حول التغيرات المناخية".