انت الان تتابع خبر صحف اسبانية: الاتحاد ينافس الهلال للتعاقد مع ميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة الإسبانية، إن "الناديين السعوديين مستعدان لتقديم عرض بقيمة 350 مليون دولار، وهو عرض أعلى من الذي قدمه النصر لكريستيانو رونالدو".

وينتهي عقد ميسي البالغ من العمر 35 عامًا مع باريس سان جيرمان، في يونيو المقبل، مما يعني أنه يحق للهلال أو أي نادٍ آخر التفاوض مع اللاعب، من الشهر الحالي، دون موافقة ناديه، على أن تتم الصفقة في نهاية الموسم الحالي.يذكر أن نادي الهلال ممنوع من تسجيل لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.

كما أن نادي الاتحاد ممنوع من التسجيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية النصر ضد النادي، واتهامه بالتفاوض مع المغربي عبد الرزاق حمدالله خلال سريان عقده معه.



وتألق لونيل ميسي مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم في 2022، حيث نجح في قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة، بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح (4/2).

ويلعب ليونيل ميسي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ 2021، قادمًا من نادي برشلونة الإسباني الذي لعب له، في الفترة من 2000 وحتى 2021، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني نحو 50 مليون يورو.

ولعب في كأس العالم في 7 مباريات، سجل خلالها 7 أهداف، ونجح في صناعة 3 أهداف برفقة المنتخب الأرجنتيني.