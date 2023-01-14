انت الان تتابع خبر نوال الزغبي: أبني يعمل الآن بخدمة الغرف.. وهذا يقوي شخصيته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت نوال الزغبي، خلال لقائها مع رودولف هلال على قناة "lbc" أن عمل ابنها يصنع منه رجلا"، لافتة إلى أن "راتبه الشهري لا يتعدى الـ300 دولار".

وأوضحت أن "عمل ابنها يرتبط بدراسته بشكل كبير، وأنه يمارسه على أرض الواقع لكي يستفيد من دراسته"، مشيرة إلى أنه "دائما ما يرفض الهدايا الثمينة التي تفاجئه بها".



وطرحت نوال الزغبي خلال هذا الشهر أغنيتها التي تحمل اسم "أنا مش بتساب" على قناتها في يوتيوب.

وظهرت في كليب الأغنية بإطلالة جديدة ومختلفة من حيث اللوك والأزياء.

وقدّمت نوال من خلال الأغنية وهي باللهجة المصرية، النمط الموسيقي الإيقاعي، وجاءت في قالب متجدد من حيث النص الغنائي واللحن السريع والتوزيع الموسيقي.

وتعاونت في الأغنية مع الشاعر عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وأخرج الكليب دان حداد.



ووجهت الفنانة اللبنانية، قبل أيام، رسالة مصالحة إلى زميلتها المطربة التونسية لطيفة عقب سوء التفاهم الذي حدث بينهما في "تريو الرياض". وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها بموقع تويتر: "لطوف أنتي أختي وصديقتي وفنانة كبيرة، وفرحت إنه غنينا سوا والحركة اللي صارت عالمسرح كانت بمنتهى العفوية والحب".

من جانبها ردّت لطيفة على زميلتها، قائلة: "أكيد يا روحي انتي أنا باموت فيكي وفي قلبك وروحك الحلوة إحنا بنشبه بعض كثير في العفوية وأنا أخذت المايك منك في البروفة، بحبك يا نونو الغالية".