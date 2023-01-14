شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الأمن العراقي يعتقل 32 عنصرًا من تنظيم داعش الارهابي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم السبت، اعتقال 32 عنصرًا من تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية في خمس محافظات.

وذكر جهاز الأمن الوطني في بيان أنه "بجهد استخباري متواصل وضمن واجباته في ملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابي، نفذ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات نوعية ناجحة تمكن خلالها من إلقاء القبض على 32 متهمًا بالإرهاب".

ومن ضمن الموقوفين عناصر بارزة في عصابات "داعش" ممن نشطوا في محافظات الأنبار، ونينوى، وكركوك، وديالى، وبغداد، وفق البيان.

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قبض قضائية"، مؤكدا أنه "جرى تدوين أقوال الموقوفين أصوليًا وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وتلاحق القوات العراقية ضمن عمليات متواصلة خلايا تنظيم "داعش" تتركز أغلبها عند المناطق النائية والحدودية.