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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية في الصين، السبت، وفاة نحو 60 ألف بكوفيد-19 خلال شهر.

السلطات الصحية في الصين تعلن وفاة نحو 60 ألف بكوفيد-19 خلال شهر

وأصيب نحو 900 مليون شخص في الصين بعدوى كوفيد منذ 11 يناير/كانون الثاني الجاري، حسب دراسة صادرة عن جامعة بكين.

وتقدّر الدراسة نسبة المصابين بكوفيد بـ 64% من تعداد الصينيين.

ورتبّت الدراسة المقاطعات الصينية طبقا لنسبة الإصابات. وفي المرتبة الأولى، جاءت مقاطعة غانسو، حيث تفيد تقارير بإصابة 91% من السكان بالعدوى.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الصين بشكل مفاجئ نهاية العمل باستراتيجية صفر-كوفيد، كما فتحت حدودها.