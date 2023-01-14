شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقة علاء عصام يشيد بتعاون الشركة المتحدة وقصور الثقافة لنشر الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتعاون القائم بين الشركة المتحدة والهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الوعي الثقافي.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، مؤخرا بشأن أهمية قصر الثقافة بالبدرشين بمحافظة الجيزة لنشر الوعي.

وأشار "عصام" بوجود منحة مقدمة من الإنتاج الحربي لتطوير قصر ثقافة البدرشين، إلا أن هناك مشاكل إدارية وبيروقراطية حالت دون تطويره بسبب عدم وجود قرار تخصيص للقصر أو فقدانه وعدم وجود نسخه منه بمحافظة الجيزة، رغم أنه كائن بالفعل ويمارس نشاطه، مؤكداً على أنه قام بمخاطبة محافظ الجيزة لإصدار أو استخراج قرار تخصيص جديد حتى يتسنى للهيئة البدء فى أعمال التطوير".

وطالب بإلزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بوضع مدة زمنية محددة لبدء وانتهاء أعمال الإحلال والتجديد فور صدور أو استخراج قرار التخصيص.

وعقب هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤكدا على أن الهيئة بالفعل خصصت ميزانية واعتماد مالي لتطوير قصر ثقافة البدرشين، إلا أن عدم وجود قرار تخصيص يعوق ذلك، وأبدى استعداد الهيئة لبدء أعمال التطوير بمجرد موافاتها بقرار التخصيص.

وأوصت اللجنة بإلزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بمخاطبة محافظ الجيزة بشأن إصدار أو استخراج قرار تخصيص جديد لقصر ثقافة البدرشين، مع قيام الهيئة بالبدء في أعمال التطوير والإحلال بقصر الثقافة المشار إليه فور موافاتها بقرار التخصيص من المحافظة.

وأعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن مد فترة الاشتراك فى المسابقة الأدبية المركزية لعام 2020/2021م، أمام الأدباء والكتاب والباحثين والموهوبين من الأجيال الجديدة، وذلك فى المجالات التالية: الرواية، المجموعة القصصية، ديوان شعر الفصحى، ديوان شعر العامية، الدراسات النقدية أدب الطفل (القصة القصيرة)، على أن يستمر باب استقبال الأعمال إلى 31 يناير 2021.