شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يعلن دعمه لمبادرة "خيرك سابق": لجنة الوفد بالغربية ستشارك بقوة فى المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الغربية، عن دعمه الكامل للمبادرة التي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى لدعم 5 ملايين أسرة مصرية، لافتا إلى أن الجمعيات الأهلية قدمت مردودا جيدا للغاية على مدار الفترة الأخيرة في دعم كثير من الأسر المصرية، وتقوم بدور فعال للغاية في معاونة الدولة على مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا وقبلها أزمة فيروس كورونا.

وقال الجندى، إن لجنة حزب الوفد بمحافظة الغربية ستشارك بقوة في المبادرة التي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى على أن تعلن تفاصيل مشاركتها لاحقا، موضحا أن التكاتف والترابط بين المصريين في الفترة الحالية، والذى دائما ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى في مختلف خطاباته سيكون له أثر جيد للغاية في العبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان ودعم قدرة الدولة على مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية.

وأشار رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة الغربية إلى أن قيام المجتمع المدنى بدوره في دعم الأسر المصرية من غير القادرين أمر إيجابى للغاية، ويعبر عن التعاون المثمر بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة التي ألمت بالعالم كله نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على الدولة المصرية مؤخرا.

ولفت الجندى إلى أن مبادرة خيرك سابق لدعم 5 ملايين أسرة مصرية تأتى على ثلاثة مراحل الأولى الأولى ستكون من خلال توزيع "كارت الخير" على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، من خلال منافذ متعددة سيتم الإعلان عنها تباعًا، أما المرحلة الثانية فتشمل توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف الوطنى، أما الثالثة سيتم توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات مصر.