شكرا لقرائتكم خبر عن 17 سؤالا تُنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان "17 سؤالًا تُنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل"، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة وإجاباتها حول قانون العمل، أبرزها 8 جزاءات يحددها القانون، و5 بيانات تتضمنها بنود العقد، و9 عناصر توضح ضوابط إنهاء علاقة العمل، و9 أسباب تؤدى للفصل، وتدور معظمها حول عقد العمل وأنواعه والجزاءات والأجازات والاثبات فى المقابل النقدى لرصيد الإجازات، وانتهاء علاقة العمل في قانون العمل المصري.

كما يسلط الضوء على العدول عن الاستقالة، وإصابة العمل، وتشغيل النساء في قانون العمل المصري، ومتى يمكن فصل العامل؟ وما هى الحالات؟ والمواعيد الخاصة في قانون العمل، وماذا إذا لم يكن مع العامل عقد العمل كيف يثبت حقه؟ وفترة الاختبار، والمواعيد الخاصة بقانون العمل؟ وغيرها من الأسئلة، وإليكم التفاصيل كاملة:

17 سؤالًا تُنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.. 8 جزاءات يحددها القانون.. و5 بيانات تتضمنها بنود العقد.. و9 عناصر توضح ضوابط إنهاء علاقة العمل.. و9 أسباب تؤدى للفصل.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

برلمانى