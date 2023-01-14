شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل السيتي المتوقع لمباراة اليونايتد فى ديربي مانشستر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي مانشستر سيتي لملاقاة نظيره مانشستر يونايتد، فى أحدي المياريات القوية والمثيرة بديربي مانشستر الشهير بالدوري الإنجليزي،ضمن فعاليات الجولة ال20 من منافسات المسابقة.

حيث يأمل السيتي فى مواصلة الصراع على صدارة الدوري والإنجليزي وتضييق الخناق على أرسنال فى الجوالات القادمة، على أمل تكرار سقوط الجانرز مثلما حدث فى الجولة الماضية.

فى حين يسعي اليونايتد لمواصلة صحوته فى الآونة الأخيرة، وخاصة بعد إنتهاء مونديال قطر الأخير، حيث أن الشياطين الحمر لم تتعثر فى أي مباراة محلية منذ نهاية مونديال قطر الأخير.



موعد مباراة السيتي واليونايتد

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد اليوم السبت، فى الجولة ال20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل السيتي المتوقع لمباراة اليونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجى، ناثان آكى، كانسيلو، ريكو لويس.

خط الوسط: كيفن دى بروين، رودرى، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رياض محرز، إيرلينج هالاند، جريليش.

الجدير بالذكر أن السيتي يحتل المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، فى حين يحتل اليونايتد المركز الرابع برصيد 35 نقطة.