شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اليونايتد المتوقع لمباراة السيتي القادمة بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي مانشستر يونايتد تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه نظيره مانشستر سيتي، فى الجولة ال 20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأمل اليونايتد فى إستمرار سلسلة الإنتصارات الأخيرة والأداء المميز الذي يقدمه منذ إستئناف المسابقة بعد إنتهاء مونديال قطر.

فى حين يسعي مانشستر سيتي فى تجاوز السقوط أمام ساوثهامبتون المفاجئ فى كأس الرابطة، بجانب مواصلته فر مطاردة أرسنال بالدوري الإنجليزي، على أمل تعثر الجانرز فى الجوالات القادمة وتقليص فارق النقاط بين الفريقين، إلى ما هو أكثر من ذلك.



موعد مباراة اليونايتد والسيتي

ومن المقرر أن يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي، فى الجولة ال20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثلتية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل اليونايتد المتوقع لمباراة السيتي

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا – رافاييل فاران – ليساندرو مارتينيز – لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو – إريكسن – برونو فرنانديز.

خط الهجوم: أنتونى – ماركوس راشفورد – أنتوني مارسيال.

الجدير بالذكر أن السيتي يحتل المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، فى حين يحتل اليونايتد المركز الرابع برصيد 35 نقطة.