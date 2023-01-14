شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يعلق على مواجهة السيتي فى الدوري الإنجليزي وعلاقته بجوارديولا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن مباراة السيتي القادمة فى ديربي مانشستر المنتظر الليلة، حيث أكد أن المباراة ستكون حماسية للغاية بين فريقين كبيرين، كما شدد على صعوبة اللقاء على الشياطين الحمر.

وأضاف تين هاج أن تطلعات السيتي مختلفة فى حصد لقب الدوري الإنجليزي، مما سيزيد من صعوبة المباراة بكل تأكيد، ولكن حرص على التنويه بأن فريقه يمتلك هدفًا واضحًا، وهو إستمرار العروض القوية التى يقدمها فى الآونة الأخيرة وحصد الثلاث نقاط.

وبالحديث عن علاقته بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا، أشار إلى أنه يحترم عقليته التدريبية كثيرًا ويحترمه كونه واحدًا من أشهر المدريين، فى للوقت الذي أكد فيه أنه لا يخشي مواجهته خارج الخطوط.



تين هاج يطالب لاعبيه بالقتال

وطالب تين هاج من لاعبيه ضرورة القتال فى مباراة الليلة من أجل حصد الثلاث نقاط، لا سيما أن المباراة ستقام فى ملعبه ووسط أنصاره من الجماهير، كما أن نقاط المباراة ستدفع بالفريق إلى المركز الثالث للمرة الأولي هذا الموسم.



موعد مباراة اليونايتد والسيتي

ومن المقرر أن يلاقي اليونايتد نظيره السيتي اليوم السبت، فى الجولة ال20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن السيتي يحتل المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، فى حين يحتل اليونايتد المركز الرابع برصيد 35 نقطة.