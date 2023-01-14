"يمة شلونج" و"ست اني بالبصرة".. السومرية ترصد لقطات "طريفة" من كأس الخليج

الخليج 365 – محليات

في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، الجارية في محافظة البصرة، ظهرت لقطات طريفة و"مضحكة" من مدرجات ملعبي جذع النخلة والبصرة في دور المجموعات الذي انتهى يوم أمس بتأهل كل من العراق وعمان والبحرين وقطر.

