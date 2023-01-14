اخبار العالم

"يمة شلونج" و"ست اني بالبصرة".. السومرية ترصد لقطات "طريفة" من كأس الخليج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر "يمة شلونج" و"ست اني بالبصرة".. السومرية ترصد لقطات "طريفة" من كأس الخليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444304-638092846191399770.jpg
خليجي 25

2023-01-14 | 10:09

"يمة شلونج" و"ست اني بالبصرة".. السومرية ترصد لقطات "طريفة" من كأس الخليج

المصدر:

153 مشاهدة

الخليج 365 – محليات

في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، الجارية في محافظة البصرة، ظهرت لقطات طريفة و"مضحكة" من مدرجات ملعبي جذع النخلة والبصرة في دور المجموعات الذي انتهى يوم أمس بتأهل كل من العراق وعمان والبحرين وقطر.

كرار جاسم المحرر: كرار جاسم
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/42/كرار-جاسم
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا