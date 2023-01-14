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انت الان تتابع خبر "يمة شلونج" و"ست اني بالبصرة".. السومرية ترصد لقطات "طريفة" من كأس الخليج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444304-638092846191399770.jpg
خليجي 25
2023-01-14 | 10:09
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الخليج 365 – محليات
في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، الجارية في محافظة البصرة، ظهرت لقطات طريفة و"مضحكة" من مدرجات ملعبي جذع النخلة والبصرة في دور المجموعات الذي انتهى يوم أمس بتأهل كل من العراق وعمان والبحرين وقطر.
في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، الجارية في محافظة البصرة، ظهرت لقطات طريفة و"مضحكة" من مدرجات ملعبي جذع النخلة والبصرة في دور المجموعات الذي انتهى يوم أمس بتأهل كل من العراق وعمان والبحرين وقطر.
المحرر: كرار جاسمAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/42/كرار-جاسم