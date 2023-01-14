انت الان تتابع خبر العراق والأردن يناقشان الربط الكهربائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، وتابعته الخليج 365: "نثمن زيارة رئيس البرلمان الأردني إلى العراق"، لافتا الى أن "تنويع بيع النفط العراقي خطوة مهمة".

وأضاف، أن "خلال اللقاء ناقشنا العلاقات الثنائية والقطاعات الاقتصادية المهمة"، مبينا "نثمن مواقف الأردن الداعمة للعراق".



وذكر رئيس مجلس النواب: "ناقشنا مع الجانب الأردني ملف الربط الكهربائي".