انت الان تتابع خبر عملية نوعية تطيح بـ 32 متهما بالإرهاب في خمس محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بجهد استخباري متواصل وضمن واجباته في ملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابي، نفذ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات نوعية ناجحة تمكن خلالها من إلقاء القبض على 32 متهماً بالإرهاب من ضمنهم عناصر بارزة في عصابات داعش ممن نشطوا في محافظات (الأنبار، نينوى، كركوك، ديالى، وبغداد)".وأضافت، أن "العمليات جاءت بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قبض قضائية أفضت إلى الإطاحة بالمتهمين".

وأتم البيان: "جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".