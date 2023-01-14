مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، تأجيل انعقاد جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة.



وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب، أجل انعقاد جلسته نصف ساعة".

وجدول اعمال الجلسة، يتضمن التصويت على النواب الجدد في اللجان النيابية الدائمة، والقراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، فضلاً عن مناقشة مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار للصناعي للقطاعين الخاص والمختلط.