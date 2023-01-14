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أمريكي يقطع رأس زوجته.. لم يمض على زواجهما سوى 4 شهور

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بغداد - ياسين صفوان - وأُظهرت لقطات كاميرات المراقبة، غاريد ديكوس، وهو يدخل إلى المتجر الذي تعمل فيه زوجته أنجي دياز، ومن ثم مغادرته المكان وهو يحتسي مشروبا كحوليا، تبين لاحقا أنه قام بسرقته.

وعثرت الشرطة لاحقا على جثة الضحية التي فصلت رأسها عن بقية جسدها، في منزل الزوجين بمنطقة ماغنوليا، شمال غربي هيوستن.


واعترف ديكوس بقتل زوجته التي لم يمض على زواجه منها سوى 4 شهور، بسكين كبيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح غيدري أن سلطات إنفاذ القانون كانت قد تلقت سابقا أكثر من بلاغ من قبل دياز عن تعرضها للعنف المنزلي.

وكان والدا دياز هما من عثرا على الجثة مقطعة الأوصال، بعد تلقيهما لاتصال من ابنتهما، وهي تستنجد بهما من تعرضها لهجوم من شخص ما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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