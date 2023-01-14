شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: التحالف الوطنى يستعد لتوزيع 25 مليون كرتونة مواد غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو مجلس النواب، أن التحالف يستعد لتوزيع 25 مليون كرتونة بالمواد الغذائية والسلع الأساسية اللازمة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لتوزيعها باستهداف المناطق النائية والقرى والنجوع الأشد احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الحملة ستكون بالتنسيق مع وزارة التضامن، بناء على قاعدة البيانات التي تم إعدادها للوصول للأسر الأولى بالرعاية، موضحا أن العمل على تبكير موعد معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بشكل مخفض يدعم المواطن البسيط ويخفف العبأ عن كاهله، مشددا أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تحمل المسئولية المجتمعية وإعلاء التكاتف الاجتماعي.

وأشار إلى أن تلك الجهود مع ما سيقوم به التحالف من تحركات سيكون لها خطوة إيجابية في التيسير على المواطن وتلبية احتياجاته، منوها أن التحالف يستعد أيضا للتنسيق في فتح عدد من العيادات الصحية مع وزارة التضامن ووزارة الصحة فى الأماكن التى لا يوجد بها وحدات صحية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم كل أنواع الدعم للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي انطلق بالتزامن مع عام المجتمع المدني 2022، لافتا إلى أن كيان التحالف الوطنى عمره 9 أشهر جمع 14 مليار جنيه عن طريق 30 جمعية لدعم الأسر الاكثر احتياجا.

وتابع: "حصاد التحالف الوطنى للعمل الأهلى خلال 9 أشهر يشمل زراعة 150 ألف فدان قمح وفول صويا ومشروعات كبيرة ومتناهية الصغير ومشروعات تنموية على أعلى مستوى وتمكين للأسر، وهناك تنسيق وتعاون مشترك مع الجمعيات".