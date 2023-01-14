انت الان تتابع خبر إيران تنفذ حكم الإعدام بحق مسؤول سابق متهم بـ"التجسس" لبريطانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت المحكمة العليا في إيران أيدت في وقت سابق حكم الإعدام الصادر بحق أكبري، إثر إدانته بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية "أم أي 6".

وأفادت تقارير بأن المسؤول الإيراني اعتقل بين عامي 2019- 2020، ويتردد أنه كان يحمل الجنسية البريطانية.



وتولى علي رضا أكبري منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999- 2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن حكم الإعدام الذي أيدته المحكمة العليا في إيران بحق مواطن بريطاني إيراني جاء بدوافع سياسية.

وكتب وزير الخارجية البريطاني على "تويتر": "الحكم جاء بدوافع سياسية من نظام بربري لديه تجاهل كامل لحياة الإنسان".

