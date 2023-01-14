انت الان تتابع خبر اليوم.. المان يونايتد لإثبات "صحوته" بمواجهة السيتي وفريق رونالدو يلاعب الشباب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةمانشستر يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumبرايتون X ليفربول – الساعة 6 مساء على قناة على قناة beIN Sports 1 HD Premiumإيفرتون X ساوثهامتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiumنوتينجهام فورست X ليستر سيتي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumوولفرهامبتون X وست هام يونايتد – الساعة 6 مساءبرينتفورد X بورنموث – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

بلد الوليد X رايو فاليكانو – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1



جيرونا X إشبيلية – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1أوساسونا X ريال مايوركا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1ريال سوسييداد X أتلتيك بيلباو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كريمونيزي X مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة1AD SPORTS Premium

ليتشي X ميلان – الساعة 8 مساء على قناة1AD SPORTS Premium

انتر ميلان X هيلاس فيرونا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس X أوكسير – الساعة 7 مساء

مارسيليا X لوريان – الساعة 9 مساء

ليون X ستراسبورج – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

أنطاليا سبور X جيرسونسبور – الساعة 1:30 ظهرا

أضنة ديمرسبور X أنقرة جوجو – الساعة 4 عصرا

قونيا سبور X بشكتاش – الساعة 4 عصرا

طرابزون سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الباطن X الاتحاد – الساعة 3:30 عصرا على قناة ssc

الرائد X الفيحاء – الساعة 6 مساء على قناة ssc

الشباب X النصر – الساعة 8:30 مساء على قناة ssc

