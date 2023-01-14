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اليوم.. المان يونايتد لإثبات "صحوته" بمواجهة السيتي وفريق رونالدو يلاعب الشباب

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انت الان تتابع خبر اليوم.. المان يونايتد لإثبات "صحوته" بمواجهة السيتي وفريق رونالدو يلاعب الشباب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
برايتون X – الساعة 6 مساء على قناة على قناة beIN Sports 1 HD Premium
إيفرتون X ساوثهامتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
نوتينجهام فورست X ليستر سيتي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
وولفرهامبتون X وست هام يونايتد – الساعة 6 مساء
برينتفورد X بورنموث – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
بلد الوليد X رايو فاليكانو – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1

جيرونا X إشبيلية – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
أوساسونا X ريال مايوركا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد X أتلتيك بيلباو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
كريمونيزي X مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة1AD SPORTS Premium
ليتشي X ميلان – الساعة 8 مساء على قناة1AD SPORTS Premium
انتر ميلان X هيلاس فيرونا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس X أوكسير – الساعة 7 مساء
مارسيليا X لوريان – الساعة 9 مساء
ليون X ستراسبورج – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
أنطاليا سبور X جيرسونسبور – الساعة 1:30 ظهرا
أضنة ديمرسبور X أنقرة جوجو – الساعة 4 عصرا
قونيا سبور X بشكتاش – الساعة 4 عصرا
طرابزون سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الباطن X الاتحاد – الساعة 3:30 عصرا على قناة ssc
الرائد X الفيحاء – الساعة 6 مساء على قناة ssc
الشباب X النصر – الساعة 8:30 مساء على قناة ssc

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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