شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمام الكونجرس "المنقسم".. بايدن يلقي خطاب الاتحاد في 7 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه حول حال الاتحاد أمام الكونجرس بمجلسيه في السابع من فبراير المقبل، حسب البيت الأبيض.

وعملا بالتقاليد المرعية، وجه رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي الدعوة إلى بايدن لإلقاء هذا الخطاب الرئاسي التقليدي حول السياسة العامة، في رسالة الجمعة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن الرئيس قبل الدعوة.

وأوضح البيت الأبيض لاحقا أن بايدن يتطلع إلى التحدث مع الجمهوريين والديموقراطيين والبلاد حول سبل العمل معا لمواصلة بناء اقتصاد يعمل من أجل الجميع، وتعزيز قدرتنا التنافسية في العالم، وحفظ سلامة الشعب الأمريكي وتوحيد البلاد.

وللمرة الأولى منذ انتخابه العام 2020، يتوجه الرئيس إلى الكونجرس المنقسم، بعدما فاز الجمهوريون بغالبية ضيقة في مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في نوفمبر، فيما احتفظ الديموقراطيون بالغالبية في مجلس الشيوخ.

وأعلن ماكارثي في رسالته أن الشعب الأمريكي أرسلنا إلى واشنطن لإعطاء توجّه جديد للبلاد وإيجاد مجال للتوافق ومناقشة أولوياته.