شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب متابعي الكرة الأوروبية بجميع أنحاء العالم، مباراة ليفربول أمام نظيره برايتون، ضمن مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره برايتون، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العشرين، من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الثامن، برصيد 27 نقطة.

ويغيب عن صفوف ليفربول العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، وهم فيرجيل فان دايك، داروين نونيز، روبرتو فيرمينو، دييجو جوتا ولويسدياز.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون في البريمرليج

ومن المتوقع أن يعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الفريق لمواجهة برايتون، كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، كوناتي، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، تشامبرلين.