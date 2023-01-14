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مُفاجأت بالجملة في تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون

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محمد الفلاح - يترقب متابعي الكرة الأوروبية بجميع أنحاء العالم، مباراة ليفربول أمام نظيره برايتون، ضمن مواجهات بطولة .

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره برايتون، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العشرين، من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الثامن، برصيد 27 نقطة.

ويغيب عن صفوف ليفربول العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، وهم فيرجيل فان دايك، داروين نونيز، روبرتو فيرمينو، دييجو جوتا ولويسدياز.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون في البريمرليج

ومن المتوقع أن يعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الفريق لمواجهة برايتون، كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، كوناتي، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، تشامبرلين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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