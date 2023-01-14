شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يواجه تهربه الضريبي.. 1.6 مليون دولار غرامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غرّمت محكمة في نيويورك، الجمعة، "منظمة ترامب" المملوكة لعائلة الرئيس السابق دونالد ترامب، 1.6 مليون يورو.

جاء ذلك إثر إدانة "منظمة ترامب" بارتكاب مخالفات مالية وضريبية، على ما أعلن مدعي عام مانهاتن في بيان.

وجرت محاكمة مجموعة الملياردير الأمريكي المرشح لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتزوير بيانات محاسبة، لا سيما بهدف إخفاء مكافآت مالية تقاضاها بعض كبار الموظفين فيها عن مصلحة الضرائب.

وقبل أسبوع، أحبطت المحكمة محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منع إقامة دعوى قضائية ضد منظمته.

ورفض القاضي آرثر إنجورون بالمحكمة العليا للولاية في مانهاتن، مزاعم الدفاع، بأن المدعية العامة ليتيسيا جيمس انتظرت وقتا أطول مما يجب لإقامة دعوى قضائية على خلفية هذه الاتهامات.

ووجهت المدعية العامة اتهامات إلى منظمة ترامب في سبتمبر/أيلول بـ "تضخيم أصول ترامب بمليارات الدولارات، خلال عقد من الأكاذيب للبنوك وشركات التأمين"، فيما وصفته بـ "احتيال مذهل".