شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعدام "الجاسوس الخارق".. دعوة أمريكية إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضمّت الولايات المتحدة، الجمعة، صوتها إلى بريطانيا في دعوة إيران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق مواطن إيراني بريطاني بتهمة التجسس الذي قد يكون "وشيكًا".

وكان موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة الإيرانية أعلن الأربعاء أن علي رضا أكبري، الذي تصفه وسائل الإعلام الإيرانية بـ "الجاسوس الخارق"، حكم عليه "بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، للمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية" إلى المملكة المتحدة.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن "التهم الموجهة لأكبري والحكم عليه بالإعدام له دوافع سياسية وسيكون إعدامه غير مقبول"، مشيرًا إلى "احتمال أن يكون تنفيذ وشيكا".

ودعا خلال مؤتمر صحفي إلى "الإفراج الفوري عنه"، مستنكرا ما ورد في تقارير "أفادت أن أكبري قد خُدِر وعُذب أثناء احتجازه واستجوب لآلاف الساعات وأجبر على الاعتراف".

وأكدت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء الخميس أن علي رضا أكبري البالغ من العمر 61 عاما تقلد مناصب رفيعة في جهاز الأمن والدفاع الإيراني.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ندد بالحكم ودعا طهران إلى عدم إعدام المواطن البريطاني الإيراني، واعتبر أن الحكم "له دوافع سياسية".