شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يواجه تهمة اغتصاب امرأة.. قاضٍ يرفض إسقاط القضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفض قاضٍ أمريكي محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب إسقاط قضية رفعتها الكاتبة إي. جين كارول تتهمه فيها بالتشهير والتعدي عليها.

جاء ذلك بعدما أنكر ترامب اغتصابه الكاتبة في منتصف التسعينيات، إذ وصف القاضي محاولة ترامب إسقاط القضية بأنها "سخيفة".

وقال القاضي لويس كابلان في مانهاتن، إنه لا يجد وجاهة لحجة ترامب بأنه يتعين رفض مزاعم كارول بخصوص تعرضها للتعدي بموجب قانون في نيويورك، لأن القانون يحرمه من الإجراءات المستحقة في ظل دستور الولاية.

وقال القاضي أيضا إن قانون الولاية لا يلزم كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة إيل، بإثبات أنها تعرضت لخسارة اقتصادية جراء تعليقات ترامب، وهو الإثبات الذي كان يطلبه ترامب.

وقالت ألينا هابا، إحدى محاميات ترامب: "خاب أملنا من قرار المحكمة" ونعتزم الاستئناف فورا.

والقضية هي إحدى قضيتين تتهم كارول فيهما ترامب بالتشهير، حينما أنكر اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر برجدورف جودمان في أواخر 1995 أو مطلع 1996.

ورفعت كارول دعوى قضائية ضد ترامب لأول مرة بعد أن نفى الاتهام في يونيو/حزيران 2019، فيما رد ترامب في تصريحات صحفية بأنه لا يعرف كارول، وأنها "ليست من نوعه" المفضل، وأنها أيضا اختلقت هذا الادعاء لبيع مذكراتها الجديدة.

ونشأت الدعوى الثانية من منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حيث وصف ترامب فيه ادعاء الاغتصاب بأنه "خدعة" و"كذب" و"خداع" و"احتيال تام".