شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد انتقادات عنيفة.. وزيرة الدفاع الألمانية قررت الاستقالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصادر مختلفة، الجمعة، أن وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت قررت الاستقالة من منصبها.

ووفق المصادر ذاتها، فإن وزيرة الدفاع بادرت بعرض الاستقالة، ولم يأتِ الأمر عبر طلب من المستشارية.

المصادر قالت أيضا "تعتقد وزيرة الدفاع أنه حان وقت الاستقالة، وتجري بالفعل مناقشة خيارات خلافتها في دوائر ضيقة في الحكومة".

وتأتي استقالة لامبرخت المزعمة، بعد سلسلة غير مسبوقة من الفضائح، كان آخرها في نهاية العام، إذ بثت خطابا عبر الإنترنت من الشارع، ظهرت فيه بمظهر محرج بعد أن طغت أصوات الألعاب النارية على كلماتها.

وتسبب مقطع الفيديو في انتقادات جمة لوزيرة الدفاع، ومطالبات للمستشار أولاف شولتز بإقالتها على الفور.

كما تعرضت وزيرة الدفاع لانتقادات بسبب افتقارها إلى الكفاءة وعدم قدرتها على إدارة دفة الوزارة والجيش في وقت صعب، فضلا عن تفجر قضية اصطحابها نجلها في مروحية تابعة للقوات المسلحة.

وفي وقت سابق اليوم، أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته إحدى محطات البث العامة في ألمانيا، أن غالبية الألمان الذين شاركوا بالاستطلاع، يؤيدون استقالة وزيرة الدفاع الألمانية المحاصرة بالأزمات.

ووفقا لاستطلاع محطة (زي دي إف)، أيّد 60% استقالة لامبرخت، في حين أيّد 25% فقط استمرارها في المنصب.