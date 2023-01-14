شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة ليفربول أمام نظيره برايتون، ضمن مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره برايتون، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العشرين، من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الثامن، برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة ليفربول أمام برايتون في البريمرليج

وستنطلق مباراة ليفربول أمام نظيره برايتون، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيتمكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

وسيتم نقل مباراة ليفربول أمام نظيره برايتون، في بطولة الدوري الإنجليزي. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.