شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطور جديد.. مقاتلات "إف-16" تقترب من التحليق إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستطلب من الكونجرس الموافقة على بيع طائرات إف-16 إلى تركيا.

وفي نوفمبر الماضي، قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عملية الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لبلاده تسير على ما يرام وقد تكتمل في غضون شهرين.

ووصف كالين جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإتمام الصفقة بأنها "جهود صادقة"، مؤكدا أنه من الصعب توقع أي شيء، مرجحا الانتهاء من الصفقة في غضون شهرين.

وفي سبتمبر الماضي، صرح أردوغان بأنه تلقى ردود فعل إيجابية من عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي التقى بهما في نيويورك بخصوص دعمهما المحتمل للصفقة.

وقدّمت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" طلبا إلى واشنطن في أكتوبر 2021، لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية لتحديث قوتها الجوية بعد فشل شراء طائرات "إف-35".