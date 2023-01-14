شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات أمام مجلس الأمن: يجب العمل على عدم اتساع حرب أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شددت السفيرة لانا زكي نسيبة، مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على ضرورة التركيز على سلام دائم ومستدام في أوكرانيا.

وقالت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال جلسة بمجلس الأمن حول أوكرانيا، مساء الجمعة، إن المجتمع الدولي في حاجة لبذل الجهود الدبلوماسية والعمل بشكل جماعي لعدم اتساع الحرب في أوكرانيا.

وأضافت، أن النزاع في أوكرانيا أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الدول النامية، وعلينا الإقرار بعدم إمكانية استمرار الحرب في أوكرانيا لعام آخر.

وتابعت أن 40% من سكان أوكرانيا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، ودولة الإمارات أرسلت أكثر من 2500 من مولدات الكهرباء إلى أوكرانيا لإغاثة المتضررين من الحرب.

وأشارت إلى أن النزاع في أوكرانيا أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الدول النامية.