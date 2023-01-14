"مستقبل وطن" يطلق قوافل خضروات بأسعار مخفضة للمواطنين.. صور

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

أطلقت أمانة مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، مبادرة تحت عنوان "عشانكم" بهدف تقديم الدعم الغذائي للمواطنين، بأسعار مخفضة في منطقة الأزبكية.

وانطلقت اليوم الجمعة، مبادرة القوافل المتنقلة، لتوفير الخضروات بسعر مخفض للمواطنين، بمقدار 5 كليو متنوعة بقيمة 5 جنهيات فقط، لمحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار، وسط مشاركة فريق من شباب الأمانة، في تغليف الخضروات لبيعها وتوزيعها، وتنظيم عملية سير القافلة المتنقلة.

وشهدت قافلة الخضروات المتنقلة، إقبالاً كثيفاً من المواطنين، وسط إشادات واسعة من المواطنين بفعالية الحزب، وجهود مستقبل وطن لرفع العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، ومن المقرر، أن تستمر هذه الفاعلية في تقديم الخضروات كل جمعه، من كل أسبوع.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.