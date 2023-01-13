مدرجات استاد الميناء تغص بالمشجعين (صور)

ويحتضن استاد الميناء في الوقت الحالي، مواجهة قطر والإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، المقامة في البصرة.

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