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انت الان تتابع خبر مدرجات استاد الميناء تغص بالمشجعين (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444250-638092212064024194.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-13 | 16:36
2,295 مشاهدة
تنشر وكالة الخليج 365، صوراً تظهر امتلاء مدرجات استاد الميناء الأولمبي في محافظة البصرة.
ويحتضن استاد الميناء في الوقت الحالي، مواجهة قطر والإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، المقامة في البصرة.
أدناه الصور: