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مدرجات استاد الميناء تغص بالمشجعين (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444250-638092212064024194.jpg
خليجي 25

2023-01-13 | 16:36

مدرجات استاد الميناء تغص بالمشجعين (صور)

2,295 مشاهدة

تنشر وكالة الخليج 365، صوراً تظهر امتلاء مدرجات استاد الميناء الأولمبي في محافظة البصرة.
ويحتضن استاد الميناء في الوقت الحالي، مواجهة قطر والإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، المقامة في البصرة.

أدناه الصور:

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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