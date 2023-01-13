الارشيف / اخبار العالم

خليجي 25.. التشكيل الرسمي لمواجهة البحرين والكويت

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر خليجي 25.. التشكيل الرسمي لمواجهة البحرين والكويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444247-638092173987662707.jpg
خليجي 25

2023-01-13 | 15:33

خليجي 25.. التشكيل الرسمي لمواجهة البحرين والكويت

969 مشاهدة

أعلن مدرب المنتخب البحريني هيليوا سوزا، ومدرب الكويت روي يينتو، التشكيل الرسمي لمواجهة المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في محافظة البصرة.
ويتصدر المنتخب البحريني الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يمتلك المنتخب الكويتي 3 نقاط.

وفيما يلي تشكيلة البحرين:

- حراسة المرمى: محمد السيد جعفر.

- خط الدفاع: حمد شمسان وأمين بن عدي وأحمد بوغمار وضياء السيد سعيد.


- خط الوسط: علي حرم ومهدي عبد اللطيف وكميل الأسود ومهدي حميدان ومحمد جاسم.

- خط الهجوم: حمزة إدريس.

وجاء تشكيل الأزرق الكويتي، كالآتي:

- حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور.

- خط الدفاع: فهد الهاجري وخالد إبراهيم وحسن حمدان.

- خط الوسط: فيصل زايد وسلطان العنزي وحمد القلاف وبدر طارق.

- خط الهجوم: عيد الرشيدي وشبيب الخالدي ومبارك الفنيني.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا