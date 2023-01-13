خليجي 25.. التشكيل الرسمي لمواجهة البحرين والكويت

أعلن مدرب المنتخب البحريني هيليوا سوزا، ومدرب الكويت روي يينتو، التشكيل الرسمي لمواجهة المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في محافظة البصرة.

ويتصدر المنتخب البحريني الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يمتلك المنتخب الكويتي 3 نقاط. وفيما يلي تشكيلة البحرين: - حراسة المرمى: محمد السيد جعفر. - خط الدفاع: حمد شمسان وأمين بن عدي وأحمد بوغمار وضياء السيد سعيد.



- خط الوسط: علي حرم ومهدي عبد اللطيف وكميل الأسود ومهدي حميدان ومحمد جاسم. - خط الوسط: علي حرم ومهدي عبد اللطيف وكميل الأسود ومهدي حميدان ومحمد جاسم. - خط الهجوم: حمزة إدريس. وجاء تشكيل الأزرق الكويتي، كالآتي: - حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور. - خط الدفاع: فهد الهاجري وخالد إبراهيم وحسن حمدان. - خط الوسط: فيصل زايد وسلطان العنزي وحمد القلاف وبدر طارق. - خط الهجوم: عيد الرشيدي وشبيب الخالدي ومبارك الفنيني.

