انت الان تتابع خبر اعتقال 3 عناصر من داعش وضبط كدس عتاد في عدة محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استنادًا على توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة، وبجُهد نوعي لوحداتنا الاستخبارية والتكتيكية، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب صباح اليوم الجمعة سلسلة من الواجبات المُثمرة في شمال وغرب العراق".وأضاف البيان، أن "الجهاز باشر واجباته في مُحافظة السُليمانية بأقليم كردستان - العراق بعملية مشتركة مع مُكافحة الإرهاب في السُليمانية حيث أسفر الواجب عن إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين في مدينتي كلار و بازيان".

وأشار إلى "بالتزامن مع العملية داخل السُليمانية نفذت وحدة خاصة تابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية في مُحافظة كركوك نتج عنها الاطاحة بعُنصر إرهابي ينتمي لعصابات داعـش التكفيرية".



ولفت البيان إلى "العثور على كُدس للعتاد حديث التخزين في الأنبار بعد ورود معلومة استخبارية دقيقة".