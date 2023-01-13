شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. مانشستر سيتي يستقر على بديل إيدرسون فى المرحلة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية عن إمكانية تعاقد السيتي مع الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب نادي إشبيلية الإسباني، حيث أكدت بعض المصادر القوية أن مسئولي الفريق الإنجليزي قاموا بالإستفسار عن موقف اللاعب النهائي.

وأفادت التقارير أن السيتي يسعي بشكل جادي لحسم تعاقده مع بونو فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تراجع مستوي الحارس البرازيلي إيدرسون هذا الموسم بشكل مفاجئ.

ويري مسئولي السيتي أن بونو أحد أفضل الخيارات المتاحة فى سوق الإنتقالات الحالي، لاسبما بعد ظهور الحارس المميز رفقة المنتخب المغربي فى مونديال قطر الأخير، وقيادته لأسود الأطلس للوصول إلى الدور قبل النهائي.



موقف إشبيلية من رحيل بونو

وأكدت بعض المصادر القوية أن مسئولي نادي إشبيلية يتمسكون بإستمرار بونو مع الفريق فى الفترة الحالي، لكونه أحد أفضل لاعبي الفريق وأعمدته الرئيسية، فى الوقت الذي لم يغلق مسئولي الفريق الأندلسي المفاوضات بشكل نهائي.

ويري مسئولي إشبيلية صعوبة خروج الحارس فى المريكاتو الشتوي الحالي، مع إمكانية السماح له بالرحيل عن الفريق إلى صفوف السيتي، فى حالة إذا ما تلقي اللاعب أحد العروض القوية والمغرية من الناحية المادية.