انت الان تتابع خبر روسيا تعلن السيطرة على سوليدر.. أوكرانيا تنفي: معارك طاحنة مستمرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إن "القوات الروسية سيطرت على البلدة، التي ظلت لفترة طويلة مسرح قتال عنيف وقصف مساء أمس الخميس. وأضافت أن ذلك سيسمح لقواتها الآن بقطع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير من سوليدار".واعتبرت موسكو أن السيطرة على سوليدار خطوة حاسمة في عملياتها العسكرية في أوكرانيا: "خطوة مهمة باتجاه القيام بهجمات ناجحة في المستقبل".

من جانبه، قال سيرغي تشيريفاتي، المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية إن "معارك طاحنة تتواصل في سوليدار"، مضيفا أن "القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على الوضع في ظروف صعبة".

