انت الان تتابع خبر السوداني والمستشار الألماني يستعرضان جملة ملفات بينها تخص الطاقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أنه "جرت اليوم الجمعة مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقرّ المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين التي وصلها أمس في زيارة رسمية. إذ كان على رأس المستقبلين مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس".وعقد السوداني بعد ذلك لقاءً مع المستشار الألماني، وفق البيان، "تضمن استعراضاً شاملاً لملفات التعاون الثنائية وسبل تطويرها، وفي مقدمتها ملفات الطاقة والطاقة المتجددة، وفرص توسعة مشاركة الشركات الألمانية في تنمية البنى التحتية الخدمية في العراق".