شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خيالي من أرسنال لنجم شاختار فى المريكاتو الشتوي الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن إقتراب نادي أرسنال من الحصول على خدمات النجم الأوكراني ميخايلو مودريك، لاعب نادي شاختار، بعدما رفع مسئولي الجانرز العرض المقدم من أجل اللاعب إلى 70 مليون يورو.

ويتمسك مسئولي أرسنال بإتمام التعاقد مع اللاعب فى الساعات القليلة رغم مغالاة فريقه الأوكراني، إلا أن الفريق الإنجليزي يري أن اللاعب أحد المواهب الشابة البارزة والتى تستحق ذلك.

وكان نادي أرسنال قد تقدم بعرض رسمي فى الفترة الماضية بقيمة 50 مليون يورو، إلا أن مسئولي شاختار قاموا برفض العرض المقدم من قبل مسئولي الجانرز على غير المتوقع.



مودريك يلمح لإقترابه من أرسنال

وقام مودريك بنشر صورة لقطته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وهو يرتدي قميص الأرسنال معلقًا "أكبر مشجع لي"، فى إشارة واضحة إلى إقترابه من إتمام إنتقاله إلى صفوف المدفعجية فى المريكاتو الشتوي الحالي.



تحذيرات قوية من ضم مودريك

وتعرض نادي أرسنال للعديد من التحذيرات القوية حول التعاقد مع مودريك، حيث نوهت الكثير من المصادر أن خطوة التعاقد مع اللاعب بهذه المبالغ المالية الضخمة تعد مغامرة كبيرة من الجانرز، خاصة أن اللعب فى الدوري الإنجليزي يختلف تمامًا عن الدوري الأوكراني.