تعليق جديد من البيت الأبيض حول العثور على وثائق سريّة في منزل بايدن الخاص

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

قال البيت الأبيض الخميس إنه عثر على «عدد صغير» من الوثائق السرية في منزل جو بايدن الخاص في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما.

وعثر على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان يملك بايدن مكتباً، ما يشكّل إحراجاً للبيت الأبيض في وقت تحقّق السلطات في فضيحة أكبر بكثير ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سريّة.