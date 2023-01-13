أعلنت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم الخميس أن روسيا تعزّز قواتها في البلاد لكن القوات الأوكرانية تخوض معارك ضارية للسيطرة على بلدة سوليدار في الشرق.
وأوضحت في إفادة صحافية أن عدد الوحدات العسكرية الروسية في أوكرانيا ارتفع إلى 280 صعوداً من 250 قبل أسبوع فيما تحاول موسكو امتلاك زمام «المبادرة الاستراتيجية».
وتابعت ماليار «القتال ضارٍ في اتجاه سوليدار. إنهم (الروس) يسيرون فوق جثثهم».
وأضافت أن «روسيا تدفع شعبها إلى القتل بالآلاف، لكننا ما زلنا صامدين».
وقال مسؤول عسكري كبير آخر هو البريجادير جنرال أوليكسي غروموف في الإفادة الصحافية إن الوضع العسكري في أوكرانيا ما زال «صعباً»، وأن أعنف مواجهات تدور على الجبهة الشرقية.
وذكر أن القوات الروسية تحاول اختراق الخطوط الأوكرانية ومحاصرة قواتها.
وأضاف أن خطر شن هجوم من روسيا البيضاء، حليف روسيا في شمال أوكرانيا، سيظل قائماً طوال هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر «القتال ضارٍ في اتجاه سوليدار»... الوضع العسكري في أوكرانيا ما زال «صعباً» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.