شكرا لقرائتكم خبر عن بيلينجهام يكشف تأثره الشديد بخروج منتخب إنجلترا أمام فرنسا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا، بالكشف تأثره بتوديع منتخبه أمام نظيره فرنسا، في ربع نهائي كأس العالم.

وودع منتخب إنجلترا بطولة كأس العالم، عقب الهزيمة أمام منتخب فرنسا، بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وتحدث بيلينجهام لموقع "بوروسيا دورتموند" الرسمي: أعتقد أن أدائي كان جيدًا حقًا، لقد كنت فخورًا به لكن لا يمكنك أن ترضى، لأنكتسعى للفوز بكأس العالم.

وتابع: وشعرت حقًا أن لدينا الفرصة، خاصة بعد أن تخطينا السنغال وأمامك ثلاث مباريات أخرى.

وأضاف: لو هزمنا فرنسا وتأهلنا، من يدري ما كان يمكن أن يحدث، لكننا نقول لو.

وأشار: أعتقد أنك تتصالح مع الأمر بسرعة كبيرة، لأكون صادقًا، لكني ما زلت أفكر في تلك المباراة في بعض الأحيان.

وأردف: كانت هناك حالة في التدريب حيث تلقيت تسديدة واعتقدت أنها كانت مثل تلك التي حصلت عليها في مباراة فرنسا، وإذا وضعتهاعلى اليسار أكثر، فهل كنا سنتأهل.

وواصل: لقد ساهمت في ركلة الجزاء الأولى حيث قمت بالتمرير إلى بوكايو، والثانية، عندما وضعت التمريرة من الخلف إلى ماونت.

واستكمل: وأفكر دائمًا، ماذا لو وضعتها على إصبع قدم ماسون وذهب وسجل، وبعد ذلك لن تكون هناك ركلة جزاء ثانية.

واختتم: تعلمنا كيفية استخدام ذلك كحافز للمرات القادمة وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي تعاملت بها مع الأمر.