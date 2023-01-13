شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من بوتر عقب هزيمة تشيلسي أمام فولهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي، بالتعليق على هزيمة الفريق أمام نظيره فولهام، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض تشيلسي للهزيمة أمام نظيره فولهام، بهدفين مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث بوتر في تصريحات لصحيفة "بي بي سي" سبورت: هذا يلخص ما نحن عليه الآن، كل ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ، يحدثبشكل خاطئ.

وتابع: كان جواو فيليكس رائعًا في المباراة قبل ذلك الطرد، يمكنك أن ترى جودته، كان يبدو خطيرًا طوال الوقت.

وأضاف: التدخل مؤسف، إنه تحدٍ للمهاجم قليلًا، لا أعتقد أنه كان هناك أيضًا الكثير من التعمد فيه وهو عمل مؤسف وسنخسره الآن.

وأردف: على الرغم من أنني اعتقدت أن الأولاد استمروا في المحاولات، لم يكن لدى فولهام الكثير في تلك الفترة وكان لدينا بعض الفرصبأنفسنا، لكن في النهاية كانت أمسية مخيبة للآمال بالنسبة لنا.

وأكمل: لقد اعتقدت أنه كان شوطًا أولًا متساويًا إلى حد ما، لقد كان الأمر عبارة عن فوضى بعض الشيء بالنسبة للهدف الأول، وهو ما كنابحاجة إلى تقديم أداء أفضل به.

وأشار: مع كل الاحترام، كان الأمر مجرد إجراءات دفاعية أساسية نحتاج إلى القيام بها بشكل أفضل.

وشدد: ردنا كان جيدًا في الشوط الثاني، سجلنا لكن البطاقة الحمراء جعلت الأمر صعبًا علينا.

وواصل: كما يمكنك أن تتخيل، بخيبة أمل، نحن في لحظة سيئة، جولة سيئة.

واختتم عن إصابة دينيس زكريا: لقد كانت في العضلة الأمامية، سنرى كيف سيكون خلال الـ24 ساعة القادمة.