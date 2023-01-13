شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 بعد خسارة تشيلسي أمام فولهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم تشيلسي ضد نظيره نادي فولهام، وذلك مساء اليوم الخميس، حيث تمكن الأخير من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

- جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023، وذلك بعد خسارة تشيلسي أمام فولهام.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

1- أرسنال 44 نقطة

2- مانشستر سيتي 39 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

4- مانشستر يونايتد 36 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 33 نقطة

6- فولهام 31 نقطة

7- ليفربول 28 نقطة

8- برايتون 27 نقطة

9- برينتفورد 26 نقطة

10- تشيلسي 25 نقطة

11- أستون فيلا 22 نقطة

12- كريستال بالاس 22 نقطة

13- ليستر سيتي 17 نقطة

14- ليدز يونايتد 17 نقطة

15- نوتينجهام فورست 17 نقطة

16- بورنموث 16 نقطة

17- وست هام يونايتد 15 نقطة

18- ايفرتون 15 نقطة

19- ولفرهامبتون 14 نقطة

20- ساوثهامبتون 12 نقطة.