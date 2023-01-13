الأمم المتحدة تؤكد أن السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرًا على الإطلاق

أبراج عالية أثناء غروب الشمس بالقرب من لودفيغسبورغ، جنوب ألمانيا (أ ف ب).

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الخميس أنّ السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرًا على الإطلاق رغم تواصل ظاهرة «إل نينيا» التي لها تأثير بارد على أنماط المناخ.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتّحدة في بيان أنّ «السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حراً على الإطلاق في العالم بسبب ارتفاع متواصل في تركّز غازات الدفيئة وتراكم الحرّ».