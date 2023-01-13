12 يناير , 2023
أبراج عالية أثناء غروب الشمس بالقرب من لودفيغسبورغ، جنوب ألمانيا (أ ف ب).
أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الخميس أنّ السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرًا على الإطلاق رغم تواصل ظاهرة «إل نينيا» التي لها تأثير بارد على أنماط المناخ.
وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتّحدة في بيان أنّ «السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حراً على الإطلاق في العالم بسبب ارتفاع متواصل في تركّز غازات الدفيئة وتراكم الحرّ».
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تؤكد أن السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرًا على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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