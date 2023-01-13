موسكو تفرج عن جندي أميركي سابق موقوف منذ تسعة أشهر

12 يناير , 2023
دبابة «ليوبارد» خلال تدريبات عسكرية في بولندا (أ ف ب).
أفرجت روسيا الخميس عن جندي سابق في البحرية الأميركية كان محتجزاً في كالينينغراد قرب بولندا منذ تسعة أشهر، على ما أعلن المفاوض والسياسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسن.
وكان تيلور دادلي محتجزاً منذ نيسان/أبريل 2022 وهو واحد من بين عدد من الأميركيين المحتجزين لدى روسيا والذين تسعى السلطات الأميركية وريتشاردسن إلى إطلاق سراحهم.
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